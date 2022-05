Urenlange reddingsactie voor kat in boom bij Sloterplas

Medewerkers van de dierenambulance zijn al uren bezig met een reddingsactie voor een kat in een boom nabij de Sloterplas in Nieuw-West. Het dier zit al zeker sinds gisteren vast op zo'n twaalf meter hoogte.

De dierenambulance kreeg vanochtend een melding over de kat. Omstanders vertelden dat ze de kat gisteren ook al in de boom hebben gezien. Volgens de medewerkers zit hij er mogelijk al twee dagen.

Omdat de boom zich langs een bospad bevindt, lukt het de brandweer niet om met een ladderwagen in de buurt van het onfortuinlijke beestje te komen. In plaats daarvan zijn twee boomklimmers naar de plek gekomen om te assisteren. Echter klimt de kat steeds verder omhoog als ze hem proberen te benaderen.

Inmiddels zijn er twee vluchtroutes voor de kat uitgezet, in de hoop dat het dier zelf naar beneden komt. Om het dier wat minder stress te bezorgen, hebben de medewerkers daarna de plek een uur lang verlaten. Echter is de kat niet naar beneden gekomen.

Een van de boomklimmers is inmiddels meer apparatuur aan het halen om zelf de boom in te klimmen. "We geven niet op. We stoppen pas als de kat uit de boom is", aldus een medewerker van de dierenambulance.