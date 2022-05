Na drie keer de Grootste Band van Nederland stopt Alain Timmers nu ècht

Van professionele muzikanten tot amateurs en van jong tot oud. Iedereen met enig muzikaal gevoel en die een keer in een echte band wil spelen, kan meedoen met De Grootste Band van Nederland (DGBVN). Op de ijsbaan in Haarlem-Noord werd vandaag voor de derde keer dit evenement georganiseerd. En het werd weer een groot muziekfeest.

"Ik zag eens filmpje van de Rockin' 1000 uit Italië. Zij wilden The Foo Fighters naar Italië halen en speelden daarom met duizend muzikanten het nummer Learn to Fly van de Amerikaanse Rockband. Toen ik dat zag, dacht ik: dat kunnen wij ook."

Na een editie in 2016 op de Grote Markt en een jaar later in de Waarderpolder was het een tijdje stil rond DGBVN. Mede financiële tekortkomingen en twee coronajaren ging het evenement de afgelopen jaren niet door.

Laatste keer Timmers

De derde editie van DGBVN werd gehouden op de middenplaats van de ijsbaan in Haarlem-Noord. Er waren zo'n vierhonderd muzikanten. Ondanks wederom een succesvolle editie, was dit de laatste keer dat Timmers zich met de organisatie bezighield.

"Ik heb al eens eerder gezegd, na eerdere edities, dat ik zou stoppen en dat zeg ik nu weer", reageert hij lachend. "Maar dit is dan ook ècht de laatste keer. Ik heb het te druk met andere dingen."

Een opvolger is er nog niet gevonden. "Mensen kunnen het zo overnemen", vervolgt Timmers. "Alle draaiboeken liggen klaar en ik zal je nog ondersteunen ook. Maar echt: dit is definitief mijn laatste keer geweest."