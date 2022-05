Zaalvoetballers Lebo bereiken halve finale na nieuwe winst op De Hommel

ASV Lebo heeft vandaag soeverein de halve finale bereikt van de play-offs in de eredivisie. De zaalvoetballers uit Amsterdam wonnen vrijdag al met 6-3 van De Hommel en deden dit vandaag opnieuw. In sporthal Calvijn werd het 3-1. Noureddine Oulad Ben Youssef was de gevierde man; hij maakte twee doelpunten voor Lebo.

Noureddine Oulad Ben Youssef was de gevierde man met twee treffers namens Lebo - NH Sport

Riante voorsprong De manschappen van Zaid el Morabiti begonnen zeer slap aan het duel. De opponent uit Den Bosch, die met maar vijf veldspelers naar de hoofdstad was afgereisd, bleef eenvoudig op de been. De grootste kansen in de eerste helft waren bovendien voor de bezoekers. Met nog twaalf seconden te gaan in de eerste helft mocht De Hommel aanleggen voor een vrije trap en wist deze te verzilveren. Lebo keek daarom bij de rust tegen een verrassende 0-1 achterstand aan. Tekst gaat verder onder de video.

ASV Lebo-trainer Zaid el Morabiti keek tevreden terug op het tweeluik tegen De Hommel - NH Sport

In de tweede helft bleef Lebo het meeste balbezit houden en kreeg het de meeste kansen. Het duurde echter vrij lang voordat de Amsterdammers eindelijk wisten te scoren. Noureddine Oulad Ben Youssef maakte twaalf minuten voor tijd de gelijkmaker. Na de 1-1 nam De Hommel meer risico, maar liep het daardoor juist in het mes van Lebo. In de slotfase wist opnieuw Oulad Ben Youssef te scoren en gooide Mohamed Bendidi de wedstrijd in het slot met de derde treffer van Lebo. Halve finales Door de winst bereikt Lebo de halve finales van de play-offs van de eredivisie. Tegenstander hierin is Eindhoven. Het andere duel in de halve eindstrijd gaat tussen Hovocubo en FC Marlène.