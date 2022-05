Spannende weken voor Zuidasdok: voor de zomer besluit nodig over missend miljard

Om verdere vertraging van miljardenproject Zuidasdok te voorkomen, moeten de gemeente Amsterdam en het Rijk voor de zomer een knoop doorhakken over wie het missende miljard gaat betalen. Het project, waarbij de A10 wordt ondertunneld en station Zuid grondig wordt vernieuwd, moet in 2036 af zijn. De totale kosten zijn geraamd op ruim 3,2 miljard euro, ruim een miljard meer dan oorspronkelijk begroot.

Al sinds het voorjaar van 2020 is duidelijk dat het project honderden miljoenen meer gaat kosten en dat het Rijk er samen met de gemeente uit moet komen wie voor dat tekort moet opdraaien. Maandenlang praten bood geen uitkomst en toen het kabinet begin dit jaar vanwege de toeslagenaffaire aftrad, schoof toenmalig verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuijzen een besluit over het tekort door naar een nieuw kabinet. Hoewel dat nieuwe kabinet inmiddels is aangetreden, is er nog altijd geen besluit.

Brittenpassage

Afgelopen maart moest er al een besluit vallen over de kosten van een onderdeel dat moest worden aanbesteed. Kort nadat de deadline daarvoor verstreek, werd bekend dat bouwcombinatie Nieuw-Zuid - bestaande uit Mobilis, Boskalis en Van Gelder - definitief de bouw op zich neemt van de Brittenpassage, een nieuwe onderdoorgang voor reizigers, en de vernieuwing en verbreding van de metroperrons.