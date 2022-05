Gigantische vliegers kleuren lucht in Callantsoog: "35 meter lange octopus"

De blauwe lucht op het strand van Callantsoog werd vandaag opgefleurd door talloze vliegers. Tijdens het Vliegerfeest gingen onder andere exemplaren in de vorm van teddyberen, octopussen en vissen de lucht in.

"Als je er onderdoor loopt, denk je 'jeutje, wat gigantisch'", zegt Marc Bergman enthousiast. Marc is organisator van het Vliegerfeest en trotse eigenaar van een grote oranje teddybeer. "Ik heb jarenlang een vliegerwinkel gehad en daarom ben ik dit gestart."

Een groep bruine octopussen trekt veel bekijks. "Er hangen er nu paar van twintig meter en eentje van 35 meter", vertelt Stephen van Holland Kite Team. Door het gespeel van de wind lijken deze grote octopussen wel te leven. "We hebben er ook nog een van 65 meter. Die vlieger kon helaas niet de lucht in dit weekend. Het brede strand van Callantsoog is te klein", aldus Stephen.