Regerend landskampioen Bloemendaal rekent nu wel af met HGC en staat in finale

Afgelopen donderdag leek het al een moeilijk verhaal te worden voor HGC, want Bloemendaal won in Wassenaar overtuigend met 3-0. Gisteren verloor Bloemendaal echter op eigen veld met 3-1 van HGC, waardoor de beslissing vandaag moest vallen.

Bloemendaal, dat onlangs beslag legde op de EHL-titel, was gretig in de openingsfase en dat leidde tot veel kansen. HGC bleef in de wedstrijd doordat de paal treffers van Thierry Brinkman en Yannick van der Drift voorkwam. Het was bijna een wonder dat HGC nog in de wedstrijd was.

Op achterstand

Volledig tegen de verhouding in kwamen de bezoekers vier minuten na rust zelfs op voorsprong. Alan Forsyth tikte een voorzet vanaf de linkerkant binnen. De landskampioen moest vol aan de bak en versierde al snel een strafcorner. Tim Swaen wist daar wel raad mee en bracht 't Kopje in extase door de gelijkmaker te maken. Tien minuten na rust maakte Roel Bovendeert de gelijkmaker en schoot Bloemendaal daarmee op voorsprong.

De thuisploeg kreeg nog genoeg kansen om de wedstrijd voortijdig te beslissen, maar liet dat na. HGC wist er ook weinig meer tegenover te stellen. Bloemendaal speelt daardoor de finale tegen Pinoké dat in twee wedstrijden te sterk was voor Amsterdam.