Acht Hilversumse restaurants betrapt met te jonge of illegale bezorgers, nog geen boetes

Negen restaurants werden door de gemeente, de politie en de arbeidsinspectie onder de loep genomen, omdat er vermoedens waren dat er het een en ander niet in de haak was.

Dat bleek bij acht restaurants terecht. De controleurs ontdekten dat er bij de verschillende restaurants maaltijdbezorgers onder de zestien jaar werkten. Andere bezorgers hadden onder meer geen werkvergunning of zelfs geen verblijfsvergunning. Er wordt nog onderzocht of de restaurants hun maaltijdbezorgers niet onderbetaald hebben.

Regeltjes niet altijd nageleefd

De horecazaken werden onder de loep genomen, omdat er de laatste jaren veel meer maaltijdbezorgzaken zijn bijgekomen zonder dat daar altijd de regeltjes worden nageleefd. "Het doel van de controle was beter zicht te krijgen op de omvang van de misstanden in de branche van bezorgzaken in Hilversum", aldus de gemeente. Welke restaurants er precies zijn bezocht is niet bekend.

De overtredende restaurants zijn nog niet bestraft voor hun overtredingen. De gemeente, de politie en de arbeidsinspectie laten weten 'hun bevindingen nog op een tijd te zetten'. De vervolgstappen worden pas later bepaald.