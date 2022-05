Velsenaar (38) zwaar mishandeld op station Haarlem: geschopt en geslagen tegen hoofd

Een nog onbekende man heeft vanochtend vroeg een 38-jarige Velsenaar zwaar mishandeld op het stationsplein van Haarlem. Het slachtoffer raakte even buiten bewustzijn. Dat bevestigt de politie.

Het slachtoffer kreeg de harde klappen en trappen rond 5.00 uur vanmorgen. "Het slachtoffer heeft klappen in het gezicht gekregen en is meerdere malen tegen het hoofd geschopt", legt een woordvoerder van de politie uit.

Wat er vooraf is gegaan aan de mishandelingen is nog niet bekend. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis.

Over de toestand van het slachtoffer is verder niets bekend.

Dader gevlucht

De dader van de zware mishandeling was al snel gevlogen en nog niet door de politie gevonden. De politie hoopt dat mensen die meer weten over de mishandeling zich melden. "Op het station waren tijdens de mishandeling niet veel getuigen. Mocht iemand iets weten of gezien hebben, laat het ons alsjeblieft weten", aldus de woordvoerder.