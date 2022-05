In beeld: Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding van de Spanjaarden

Enkhuizen heeft vandaag uitgebreid stilgestaan dat het zich 450 jaar geleden, op 21 mei 1572, bevrijdde van de Spaanse machthebbers. Er waren verschillende evenementen, met als hoogtepunt natuurlijk de historische scènes die werden nagespeeld.

WEEFF/Peter Goedhart

En daarbij werd ook de opstand herbeleefd. De situatie in Enkhuizen was geëscaleerd nadat de machthebbers Spaanse soldaten in de stad wilden hebben. Een gewapende groep trok richting het stadhuis, maar uiteindelijk verliep de opstand zonder bloedvergieten. En daarmee was Enkhuizen één van de eerste steden die zich aansloot bij de Geuzen en Willem van Oranje. Tekst gaat verder onder de foto's

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart

Enkhuizen viert 450 jaar bevrijding WEEFF/Peter Goedhart Volgende

Daarnaast was er onder meer ook een lezing van Klaas Koeman, voorzitter van de historische vereniging Oud Enkhuizen. In de Zuiderkerk gaf hij voor veel belangstellenden tekst en uitleg over de opstand.

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Lezing 450 jaar bevrijding Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart Volgende