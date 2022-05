Spaarndammertunnel het hele weekend deels dicht door technisch probleem

De Spaarndammertunnel is in de richting van de A10 West dicht. Dat komt door een technisch defect.

Dat laat de gemeente via Twitter weten. "Verkeer kan niet door de tunnel de stad uit. De stad in kan wel." Het is niet duidelijk om wat voor defect het gaat.

Zeker tot maandag

Verkeer wordt omgeleid via de Tasmanstraat en Spaarndammerdijk. De tunnel blijft 'zeker tot maandag' dicht in de richting van de stad.

Er ontstaan vaker problemen in tunnels in de stad. Zo moest de IJtunnel begin dit jaar dagen dicht door een kapotte ventilator. Omdat er geen contract met een aannemer voor het weekend was, duurde het een paar dagen voor het probleem verholpen werd. De Arenatunnel onder de Johan Cruijff Arena voldoet niet aan de huidige veiligheidseisen en is vanaf december zelfs helemaal gesloten. In juni gaat de tunnel weer open.

Aannemer

De gemeente liet begin maart weten dat er gewerkt werd aan het contracteren van een deskundige aannemer die de hele week 24 uur per dag beschikbaar is, maar het is niet duidelijk of dat inmiddels al geregeld is.

Verder is de Arenatunnel op dit moment om veiligheidsredenen dicht en de Piet Heintunnel is gesloten vanwege renovatiewerkzaamheden.