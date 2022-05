Sprookje van Pinoké: hockeyers naar finale na winst op Amsterdam

De hockeyers van Pinoké zijn doorgedrongen tot de finale. In de halve finale waren de Amstelveners, die voor het eerst play-offs om de landstitel spelen, in twee wedstrijden al klaar met Amsterdam. Vanmiddag won de ploeg van coach Jesse Mahieu in het Wagenerstadion met 3-0.

Donderdag wist Pinoké zich al in pole-position voor de finale te manouvreren. De uitwedstrijd in Amsterdam werd na een 2-2 gelijkspel op strafballen gewonnen. Thuis kon Pinoké de klus vervolgens klaren. In een boeiend duel stapte Pinoké met 3-0 van het veld af in het eigen Wagenerstadion. Miles Bukkens en twee treffers van Sebastien Dockier bezorgden Pinoké de eerste finaleplaats in de historie.

Bloemendaal

De hockeyers van Bloemendaal zijn veroordeeld tot het spelen van een beslissingswedstrijd voor een plek in de finale. Donderdag won de EHL-winnaar met 3-0 op bezoek bij HGC, maar vandaag in eigen huis ging met mis. HGC toonde veerkracht en was met 3-1 te sterk. Daardoor valt morgen de beslissing in Wassenaar. De winnaar speelt dan in de finale tegen Pinoké.

De eerste wedstrijd in de finale is komende donderdag om 14.45 uur.