Vossenmoeder met vijf jongen in Noord: "Ze eten elke dag tussen vijf en zes"

Op het terrein van de chemische fabriek Albemarle in Noord leeft al lange tijd een vossenfamilie. Schilder Sigrid van Essel ziet ze regelmatig vanuit haar atelier en heeft ze gefilmd.

Volgens de kunstenaar hebben de vossen een vast ritme. "Ze eten altijd tussen vijf en zes, dat is heel grappig. Naast vissen eten ze volgens mij ook weleens vogels en eieren, want ik zie weleens eierschalen."

"Ze eten vissen, maar zuigen ook nog bij de moeder", vertelt Van Essel. "Het is heel schattig. De moeder gaat dan door het hek naar buiten en komt met een vis in haar bek terug. Of ze die vissen ook zelf vangt of dat het aangespoelde vissen zijn weet ik niet, dat kan ik vanaf mijn atelier niet zien."

Ze schat in dat de familie er al zeker een paar maanden zit. Het is overigens niet voor het eerst dat ze vossen op het fabrieksterrein ziet. "Twee jaar geleden zag ik er al een op dezelfde plek. Maar dat was zeker niet met vijf jongen."

Er worden vaker vossen in de stad gezien. Tijdens de paartijd, in januari en februari, trekken ze soms zelfs de binnenstad in.