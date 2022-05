Wonderlijk gelijkspel voor klungelend AFC, Koninklijke HFC krijgt nieuwe tik

In de tweede divisie is AFC tegen heel duur puntenverlies aangelopen. De Amsterdammers stonden tegen ASWH op een comfortabele 3-0 voorsprong, maar speelden alsnog wonderlijk gelijk. Koninklijke HFC weet voor de vierde wedstrijd op rij niet te winnen en gaat in eigen huis met 3-2 onderuit tegen Spakenburg.

AFC baalt na het pijnlijke puntenverlies - Pro Shots / Shane Winsser

ASWH - AFC AFC kende een uitstekende openingsfase in Hendrik-Ido-Ambracht. De ploeg van trainer Uli Landvreugd stond dankzij Guus van Weerdenburg en Raily Ignacio binnen het kwartier al op 2-0. Dalian Maatsen bracht AFC na 34 minuten op 3-0 en daarmee leek de wedstrijd gespeeld. ASWH ging niet bij de pakken neer zitten en maakte via Fabian Lauro Korporaal snel de 3-1. Vlak na rust bracht Sam van de Kreeke de spanning helemaal terug en Lester Pires zette de thuisploeg na 54 minuten knap op gelijke hoogte: 3-3. Door het gelijkspel blijft ASWH in de strijd om lijfsbehoud. AFC is weggezaakt naar de zevende plaats in de tweede divisie. Daarmee lijkt het seizoen als een nachtkaars uit te gaan. Tekst loopt door onder de foto.

AFC geeft bij ASWH een 3-0 voorsprong uit handen - Pro Shots / Shane Winsser

Koninklijke HFC - Spakenburg Koninklijke HFC zit in een mindere fase van het seizoen. Het elftal van trainer Gertjan Tamerus leek mee te kunnen strijden om het kampioenschap, maar haalde in de laatste drie wedstrijden slechts één punt. Bij Spakenburg startten de Haarlemmers prima dankzij een treffer van Jacob Noordmans in het eerste kwartier. Floris van der Linden en Sanny Monteiro brachten Spakenburg voor rust nog op voorsprong. Aan de Spanjaardslaan werd het uiteindelijk nog 2-2 dankzij de gelijkmaker van André Morgan. Robin Eindhoven deed zijn oude ploeg pijn door Spakenburg alsnog naar de overwinning te schieten: 2-3. Koninklijke HFC blijft daardoor steken op de vierde plaats met 53 punten, maar houdt dankzij het verlies van HHC Hardenberg nog zicht op de tweede plaats. Tekst loopt door onder de foto.

Koninklijke HFC weet weer niet te winnen - Pro Shots / Sonny Lensen

TEC - Jong FC Volendam In de Betuwe heeft Jong FC Volendam verloren van concurrent TEC. Junior Ebobo bracht de thuisploeg al binnen vier minuten op voorsprong. Na rust was het opnieuw Ebobo die trefzeker was namens TEC. Door de nederlaag staat Jong FC Volendam nu op de vijftiende plaats in de tweede divisie.