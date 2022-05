De sport boccia is booming: Bart en Chantal willen de top halen

Op dit moment zijn de Open Nederlandse Kampioenschappen Boccia gaande in Hilversum. Een sport die steeds populairder wordt in Nederland. Bart en Chantal doen mee en zijn superambitieus.

"Ik wil over twee jaar meedoen aan de Paralympische Spelen in Parijs", vertelt Chantal van Engelen. Ze behaalde in april dit jaar goud en zilver op het WK Boccia in Rio de Janeiro. Dit weekend speelt ze in Hilversum. "Ik ga m'n best doen om op het podium te eindigen." Ook Bart van der Veen is één van de deelnemers. "Ik doe dit nu tien jaar en in die tijd ben ik van onervaren speler naar het Nederlands team gegaan. Daar ben ik erg trots op."

Bart wil in 2028 naar de Paralympische Spelen in Los Angeles - Rachel Morssink

Het spel lijkt een beetje op jeu de boules. "Maar de ballen zijn lichter en kleiner", vertelt Chantal. "Het doel van het spel is om de ballen zo dicht mogelijk bij de witte bal te krijgen, daar scoor je punten mee." En wat is er nou zo leuk aan? "Ik beleef erg veel plezier aan het spel", vertelt Chantal. "Het leukst is de tactische kant van het spel, het punten scoren en dat je kan leren van andere spelers." Beide topsporters wonen in Hilversum en trainen vier volle dagen in de week. Volgens hen is boccia de ultieme sport voor mensen in een rolstoel. "Er zijn verschillende niveaus, afhankelijk van je spierkracht en motoriek", vertelt Chantal. Zo zijn er ook deelnemers die de bal vanaf een goot laten rollen, met behulp van een begeleider. "Die zit met z'n rug naar het spel en mag alleen de aanwijzingen volgen van de speler."

Quote Alles is mogelijk, óók als je in een rolstoel zit! Bart van der veen

Bart was de afgelopen drie jaar regerend Nederlands kampioen. "Dat kwam door corona, haha. Mijn kampioenschap werd automatisch verlengd", aldus Bart. Dit weekend gaat hij alles op alles zetten om er nóg een jaartje aan vast te plakken. "Ik was bij de eerste wedstrijd heel zenuwachtig, maar ik bleef rustig en ik heb gelukkig gewonnen." Hij wil graag in 2028 naar de Paralympische Spelen in Los Angeles. "Ik heb al veel bereikt, maar ik wil nog veel meer bereiken", zegt hij. Volgens hem is boccia een goede sport om je te ontwikkelen als sporter met een beperking. "Alles is mogelijk, ook als je in een rolstoel zit. Ik ga ervoor!"