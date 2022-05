Nederlandse top op jubileumtoernooi, Koogse petanquevereniging apetrots

Het is een uitgesteld feestje, maar niet minder mooi voor de petanquevereniging Atlantic Boules uit Koog aan de Zaan. Er wordt al 26 jaar aan petanque (beter bekend als jeu de boules) gedaan en om alsnog het 25e jubileum te vieren is er een toernooi georganiseerd. Op dit toernooi is de complete Nederlandse top uit het petanque aanwezig en daar zijn ze hier maar wat trots op.

"Dit is het beste van het beste wat we in Nederland op petanquegebied kunnen bieden", glimt wedstrijdsecretaris Wim Santhuizen. "Ze zijn in voorbereiding op het Europees kampioenschap, dat wordt in juli gespeeld in Den Bosch. Vorige week speelden ze op het WK, daar hebben ze de laatste zestien gehaald, zowel de mannen als de vrouwen."

Voor Nederlandse begrippen is dat een prima resultaat. "Ik had eigenlijk meer gehoopt en verwacht, maar dat gaan ze doen op het EK", zegt Santhuizen vol vertrouwen.

Hal

Om de club nog vijfentwintig jaar te laten bestaan zullen er twee zaken moeten gebeuren. "Ik hoop dat er nog wat jongeren bij kunnen komen. En ooit hoop ik dat we met deze club een kleine hal kunnen krijgen, zodat we in de wintermaanden met onze sport door kunnen gaan", vertelt Santhuizen.

Boermeester vult aan: "Het voordeel van deze vereniging is dat we veel vrijwilligers hebben (een kleine honderd, red.) zodat best veel werkzaamheden zelf gedaan kunnen worden. Maar een hal neerzetten is wel even wat anders."

Tekst loopt door onder de foto