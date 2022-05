Oma Rietje (82) pakt record na record op de atletiekbaan: "Ga door tot m'n honderdste"

Je hebt fit ouder worden en je hebt topfit ouder worden. Atlete Rietje Dijkman (82) is daar het levende voorbeeld van. De tachtig jaar is de ondertussen ruim gepasseerd, maar dat houdt haar niet tegen om nog meerdere keren per week op de atletiekbaan van de Hilversumse atletiekclub GAC te staan. En hoe: ze heeft op nagenoeg alle onderdelen wel meerdere Nederlandse, Europese en zelfs wereldrecords op haar naam staan. "De Nederlandse records zijn er zeker meer dan honderd", zegt ze trots.

Recordvreter Rietje - NH Nieuws

De exacte hoeveelheid records weet ze alleen niet uit haar hoofd. "Ga me maar googelen", lacht ze. "Het klinkt misschien heel snobistisch, maar het zijn er gewoon te veel." Haar laatste vier records rende ze op de afgelopen indoor-kampioenschappen. "Twee Europese en twee wereldrecords." Maar hoe kun je zoveel records bij elkaar sporten? Elke vijf levensjaren kent de atletieksport nieuwe records. Zo heeft Rietje bijvoorbeeld records in de leeftijdscategorie 75+, maar zeker ook in haar huidige competitie 80+. "In Nederland heb ik daar geen concurrenten meer, maar op de wereldkampioenschappen ken ik ze allemaal."

Quote "Ik ben pas op mijn veertigste begonnen met atletiek, nadat ik mijn drie jongens alleen had opgevoed" Rietje Dijkman

Toch klinkt de aanloop die Rietje richting al haar records heeft gehad niet heel logisch: "Ik ben pas op mijn veertigste begonnen met atletiek, nadat ik mijn drie jongens vrijwel alleen had opgevoed." Die late start is volgens de atletiekveteraan mogelijk haar geheim. "Veel mensen die jong beginnen met atletiek stoppen juist rond hun veertigste. Dan krijgen ze blessures die ik nooit heb opgelopen voor die tijd." Tekst gaat door onder de foto's

Rietje Dijkman sport nog volop NH Nieuws / Mark Arents

Rietje Dijkman sport nog volop NH Nieuws / Mark Arents

Rietje Dijkman sport nog volop NH Nieuws / Mark Arents Volgende

Nederig Rietje reageert vooral nederig op alle vragen rondom haar records. "Ik heb simpelweg gewoon geluk. Iemand die in een rolstoel belandt kiest daar ook niet voor." Bij ieder record dat ze loopt of springt houdt ze zich dat dan ook voor. "Het is prachtig als je het podium op mag, maar daarna ga ik gewoon weer door." Al droomt ze stiekem nog wel van een heel specifiek record. "Als ik gezond blijf wil ik honderd jaar worden en dan het record op de honderd meter lopen. Dat staat nu op veertig seconden", terwijl Rietje nu nog zeventien seconden doet over dezelfde afstand. Ze heeft dus goede papieren, zou je zeggen. "Maar ik moet wel blijven leven, dus dat wil ik."