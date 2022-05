Na intens kampioensduel in Venlo staan handbalsters van VOC met lege handen

Na twee wedstrijden is de strijd om het landskampioenschap handbal beslist in het voordeel van Venlo. VOC verloor vandaag in een intens duel met 34-28 van de Limburgers. In Venlo konden de Amsterdammers alleen in de eerste helft bijblijven en zagen de thuisploeg vervolgens snel uitlopen.

VOC begon ten opzichte van de eerste finalewedstrijd een stuk beter. Waar de Amsterdammers vorige week snel tegen een ruime achterstand aan keken, startte het team van Rachel de Haze scherp: 5-6. Beide ploegen waren heel erg aan elkaar gewaagd. De tijdstraf van Kim Molenaar, die volgend jaar bij Kopenhagen speelt, bracht Venlo in overtal en benutte dat met twee fraaie goals: 7-7.

In het spoor

Pipy Wolfs, die naar het Spaanse Elche vertrekt, bracht VOC met een mooie treffer op 8-7. Venlo had even de tijd nodig zich te herpakken, maar denderde na de time-out hard door. De Limburgers stonden drie punten los (11-8) en brachten zichzelf in een comfortabele positie. Wat volgde was een intense strijd tussen twee ploegen die elkaar weinig cadeau deden.

Vlak voor rust besloot VOC na een time-out om met een extra veldspeelster te gaan spelen. En met resultaat, want de Amsterdammers maakten drie punten goed. Mede dankzij een ijzersterk keepende Romy Verweij en beweeglijk aanvalsspel stond bij rust 16-16 op het scorebord.

VOC zakt weg

Het goede gevoel van de eerste helft werd snel teniet gedaan door Venlo, dat binnen zeven minuten uitliep naar 23-19. Voor VOC was het zaak om zowel de schade te beperken als in het spoor te blijven. Gedurende de tweede helft liep Venlo verder weg bij de Amsterdammers en vergrootte het gat naar vijf punten: 27-21. Dat verschil had zelfs nog groter kunnen zijn, maar de thuisploeg raakte een aantal keren de lat.

Venlo liep eenvoudig uit naar een grotere voorsprong en was veel meer bij de les. De dekking van de Limburgers was ook meer op orde en VOC had geen grip meer. Venlo speelde de wedstrijd gecontroleerd uit en gaf VOC geen enkel zicht meer op de landstitel: 34-27.

Voor het eerst in sinds 2019 werd weer gestreden om de landstitel. VOC was daarvoor drie keer de sterkste handbalclub van Nederland. Venlo kroont zichzelf voor het eerst tot landskampioen.

Later volgen reacties en een samenvatting op NH Sport.