Handen uit de mouwen voor comfortabele opvang Oekraïners in Laren

Zeker dertig vrijwilligers zijn in Laren dit weekend in touw om een oud bankgebouw om te toveren tot een wel heel comfortabele opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Er wonen al een aantal vluchtelingen in het gebouw, maar voor een aantal kamers was nog geen inventaris. Eén mailtje naar een woninginrichtingswinkel in de buurt was genoeg. Vanmorgen reed er een truck voor gevuld met bedden banken en kasten, vanavond is het gebouw klaar voor een nieuwe lichting gevluchte Oekraïners.

Hij stuurde op een zondagmiddag een mailtje naar de Woninginrichtingswinkel in de buurt en werd verrast door een prompt antwoord. "Die winkelier reageerde zo spontaan dat er vandaag met een truck voor de deur staat met prachtige spullen uit hun outlet, we zijn helemaal overdonderd".

Weken lang zamelden vrijwilligers spullen in om het voormalige bankgebouw aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat in te richten. Maar op zeker moment waren de Larense zolders en schuren leeg en waren er toch nog kamers niet in gericht. "We zagen dat we nog voor twaalf kamers spullen nodig hadden" vertelt Marc Vos, voorzitter van het burgerinitiatief.

"Ik ben ook inwoner van Laren dus ik help ook" zegt een trotse burgemeester, voor de gelegenheid in trui en spijkerbroek. Het gebouw is in de afgelopen maand verbouwd en gedeeltelijk ingericht en biedt ook ruimte aan de radio zender Radio Ukraine die uitzendingen maakt speciaal bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen.

Comfortabel ingericht

Als gevolg van de gulle gift kan de opvang in het oude bankgebouw in comfort wedijveren met een sjiek hotel. "Het is ook net een hotel" zegt één van de vrijwilligers die de labels van kleine kussentjes verwijdert. "De kamers zijn prachtig en Rivièra Maison heeft prachtige spullen geleverd dus we zijn heel blij" zegt zij.

Op de vraag of er veel animo is om naar Laren te komen haast Marc Vos zich te zeggen dat het burgerinitiatief geen vluchtelingen selecteert. Maar geeft hij toe: "Ik kan me voorstellen dat vluchtelingen die elders in het land foto's zien van dit gebouw, denken, nou Laren, dat is wel een mooie plek. Maar daar gaan we niet over. Wij plaatsen gewoon mensen die aangeleverd worden door de gemeente" aldus voorzitter Marc Vos die benadrukt dat luxe er niet toe doet, maar dat het erom gaat mensen een toekomst te bieden.

Begeleiding

"We willen graag dat de vluchtelingen echt kunnen landen in Laren" zegt Marc Vos. Ook na de eerste aankomst zullen er vrijwilligers klaar staan voor de vluchtelingen om ze te helpen hun weg te vinden in de samenleving door antwoorden te geven op vragen als: waar doe je boodschappen en hoe kan je naar een dokter.

Ook beschikt het burgerinitiatief over een aantal tolken die kunnen bijspringen als dat nodig is. Verder zijn er plannen voor taallessen in de grote zaal van het voormalige Rabobank gebouw. Het bestuur van het burgerinitiatief houdt er rekening mee dat de Oekraïners die hun toevlucht in Laren zoeken zeker twee jaar begeleiding nodig zullen hebben.