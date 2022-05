Gemeenschapsveiling levert bijna 90.000 euro op: "Geld komt terug in het dorp"

Gisteravond werd in Wervershoof de 65e editie gehouden van de Gemeenschapsveiling. Vorig jaar werd de veiling nog online gedaan vanwege corona, maar dit keer had het dorp zich weer fysiek verzameld. Bestuurslid Jos Mathot wist vooraf niet goed wat te verwachten, maar 'uiteindelijk is er toch nog mooi een bedrag van 87.562 euro opgehaald'.

Taarten, een avondje op stap en zelfs een uniek portret van drievoudig Olympisch kampioen Irene Schouten. In totaal gingen er gisteravond 590 kavels in café 't Fortuin in Wervershoof onder de hamer. "Ja, we hadden veel verschillende items op de veiling", lacht Jos Mathot, die al veertig jaar bestuurslid is bij de Gemeenschapsveiling van Wervershoof. Vorig jaar werd er 30.000 euro opgehaald tijdens de veiling, maar dit jaar ligt dat bedrag bijna drie keer zo hoog en dat is een aangename verrassing voor Mathot. "Ondanks dat er gisteren minder werd gekocht hebben we toch bijna net zoveel opgehaald als twee jaar geleden, toen was het bedrag 93.500 euro." Portret Irene Schouten Eén van de pronkstukken was het unieke portret van Irene Schouten, gemaakt door Ankie van Lier, uit Wervershoof. Voorafgaand had het bestuurslid verwacht dat er flink geboden zou worden op het schilderij, maar uiteindelijk was dat niet het geval. "Het schilderij is voor 260 euro verkocht", vervolgt Mathot. De koper van het schilderij is wel een opvallende naam. "Aan Klaas Schouten, de vader van Irene."

Geld terug in dorp Het opgehaalde bedrag wordt verdeeld over bijna 40 lokale verengingen en stichtingen. "Ook onder andere koren en de fanfare maken er aanspraak op", vult Mathot aan. "De mensen die kopen weten ook dat het geld weer terug komt in het dorp. Het verenigingsleven maakt het dorp sterk en proberen we hen een handje te helpen." Zelf kocht het bestuurslid ook wat spullen tijdens de veiling, al was dat soms niet helemaal de bedoeling. "Ik bied soms mee om de prijs wat op te schroeven", lacht Mathot. "Hierdoor ging ik uiteindelijk met een taart, een rollade en een vogelhuisje op huis aan." Volgend jaar zal op de eerste zondag van maart de 66e editie plaatsvinden in café 't Fortuin in Wervershoof.