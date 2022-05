Fietssnelweg tussen Heerhugowaard en De IJmond nog niet af: "Het is gewoon ruk"

Van Heerhugowaard in een keer naar De IJmond fietsen, zonder te stoppen. Een aantal jaar geleden sloegen de betreffende gemeentes en de provincie de handen ineen om dit mogelijk te maken. "Sindsdien is er weinig gebeurd", klaagt de Fietserbond.

Rob Beentjes fietst elke werkdag van Heiloo naar Tata Steel. "Ik doe daar een uur over en haal dan lekker een frisse neus." Wanneer er een fietssnelweg zou zijn, zou dat voor Rob zeker vijf à tien minuten schelen per rit. "Dat is niet het belangrijkste; een doorfietsroute zou het ook een stuk veiliger maken," vertelt Rob.

Vooral de spoorwegovergangen zijn volgens Rob een probleem: "Deze duren echt lang. Vooral die in Castricum, omdat de bomen al dicht gaan als de trein nog op het perron staat te laden." De Fietsersbond heeft als oplossing aangedragen een fietspad aan te leggen langs het spoor door natuur en agrarisch gebied. Hierdoor hoeven fietsers twee spoorwegovergangen minder te nemen. "Helaas hebben wij niet het idee dat de gemeente deze optie onderzoekt," vertelt de Fietsersbond. Gemeente Heiloo was niet bereikbaar voor een reactie. Vijf lokale afdelingen van de Fietsersbond hebben de betreffende gemeentes en de provincie een brief gestuurd waarin ze klagen over het trage proces. "Het is inmiddels drie jaar geleden dat we hier voor het laatst aandacht aan hebben besteed. Dat wil niet zeggen dat wij sinds die tijd op onze handen hebben gezeten. Die indruk hebben we dan weer wel van de provincie en gemeentelijke besturen."

Volgens de gemeente Heiloo is het niet mogelijk is overal op de fietssnelweg de fietser voorrang te geven. "Wel kan het op sommige plaatsen veiliger. Door aanpassingen in de situatie of door duidelijkere bebording van de voorkeursroute." Op dit moment wordt er gewerkt aan de kruising bij de Vennewatersweg. Rob heeft geen goed woord over voor de kruising. "Het is gewoon ruk”. Een mevrouw op de fiets beaamt dat. "Ik fiets liever om dan dat ik hier oversteek. Het is veel te gevaarlijk." Volgens Rob is het zicht niet goed en komt het verkeer te snel uit de tunnel. Gemeente Heiloo heeft laten weten dat ze hier verkeersdrempels voor het verkeer willen aanleggen, zodat de snelheid geminderd wordt: "Ook komen er voor fietsers borden te staan hoe ze om kunnen fietsen via een fietsviaduct."

Volgens Rob valt er met een fietssnelweg veel winst te behalen. "Ik denk dat van mijn collega’s die hier uit de buurt komen zeker 20 procent wel bereid is om te fietsen naar werk", vertelt Rob. Hij denkt dat ze dit nu niet doen door het ontbreken van goede fietspaden en dat er onderweg vaak gestopt moet worden. "In de winter zullen er wel wat minder mensen fietsen, maar in de zomer wil bijna iedereen op de fiets."