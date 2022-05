GVB: zonder overheidssteun komt dienstregeling in gevaar

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2021 dat het GVB vandaag uit heeft gebracht. Door corona halveerde het aantal reizigersritten ten opzichte van voor de pandemie van 266,8 miljoen naar 133,4 miljoen. Zonder de zogeheten beschikbaarheidsvergoeding van de overheid, zou de vervoerder het afgelopen jaar ruim 150 miljoen euro verlies hebben geleden.

Thuiswerken

Door de verschillende lockdowns ging de vervoerder van lege naar vollere trams en weer terug naar bijna lege trams. Doordat er weinig tot geen reizigers instapten en toeristen wegbleven, waren de inkomsten uit kaartverkoop laag. Het openbaar vervoer kon blijven rijden dankzij de 156,9 miljoen euro coronasteun van de overheid. Om kosten te besparen kromp de dienstregeling met twaalf procent in vergelijking met voor corona.

Volgens de laatste cijfers is het aantal reizigers inmiddels toegenomen tot zo'n 85 procent en opzichte van voor corona. Het GVB verwacht echter dat een deel van de kantoorwerkers de komende jaren niet zullen terugkeren, omdat corona heeft gezorgd dat een deel van hen deels blijft thuiswerken. Het woon-werkverkeer komt daardoor naar verwachting de komende twee jaar nog niet op het niveau voor corona, aldus het GVB. Onbekend is nog hoe het reisgedrag van forensen en ook toeristen zich verder zal ontwikkelen.

Bezuinigen

Of die overheidssteun ook wordt toegekend is nog onzeker. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Verkeer en Vervoer) moet daarover nog een besluit nemen. Het GVB hoopt op een garantiestelling, waarbij de vervoerder de overheidssteun teruggeeft als het die uiteindelijk niet nodig denkt te hebben. Indien die steun niet wordt gegeven, en ook de gemeente en de Vervoerregio Amsterdam niet kunnen bijspringen, zal uiteindelijk moeten worden geschrapt in de dienstregeling, zo vreest het GVB.

Volgens een woordvoerder kan namelijk niet worden bezuinigd op personeel en materieel, aangezien de vervoerder die in de toekomst juist hard nodig zal hebben. De Vervoerregio Amsterdam., een van de aandeelhouders van het GVB, waarschuwde in april al voor mogelijk 20 tot 30 procent minder openbaar vervoer volgend jaar als er geen nieuwe coronasteun van de overheid komt.

De directeur van het GVB wilde niet ingaan op een uitnodiging om de cijfers voor camera toe te lichten.