Brugklaskinderen Montessorischool Beverwijk racen om de Tata RC Cup

In Heemstede was het een drukte van jewelste met brugklaskinderen uit de wijde regio. Zij strijden om de Tata Steel RC Cup in een bloedstollende race met op afstand bestuurbare auto's. NH Nieuws volgt het team van de Montessorischool Beverwijk in hun poging de snelste te zijn.

Teun is degene met de touwtjes in handen binnen haar team. Zij mag als eerste gaan racen namens haar school. Ze vertelt haar racegeheim: "De truc is, het gaat er niet om hoe snel je rijdt, maar hoeveel rondjes je rijdt. Hoe sneller je gaat hoe groter de kans is dat je uit de bocht vliegt of in het gras komt."

Over de kansen voor het team genaamd The Snakes is Teun helder: "Bij de oefenavond zagen we wel heel goede teams. We hebben ook maar één oefenavond kunnen racen dus dat is een minpunt voor ons. We maken nog wel kans!"

Tata Steel is organisator van deze wedstrijd en daar zit ook zeker een gedachte achter, zo vertelt Peter van Boesschoten van het staalbedrijf. "In 2010 zijn we hiermee begonnen als een van de initiatieven om techniek te promoten. Er zijn voorbeelden van kinderen die hier kennis hebben gemaakt met techniek die vervolgens hun weg hebben gevonden en een aantal daarvan werkt nu bij Tata."