Noord-Holland vaart voor het eerst mee op 'provincieboot' met de Amsterdamse Pride

Er kunnen twintig Noord-Hollandse inwoners van de LHBTQ+-gemeenschap met de boot mee, op de voorwaarde dat zij hun persoonlijke verhaal willen delen over hun seksuele geaardheid of genderidentiteit, schrijft de provincie bij de aanmeldingslink op hun website.

Van Dijk licht toe: "We zoeken mensen die iets willen meegeven over hoe het voor hen is om te zijn wie ze zijn, hoe vrij ze zijn en hoe lastig het wellicht voor hen was."

Zijn wie je wil zijn

Het delen van deze verhalen zal volgens hen bijdragen aan het vieren van 'vrijheid, eigenheid en liefde', waar het bij de Pride om gaat. "Wij geloven in diversiteit en in een open samenleving", zegt Van Dijk. "Dat is voor ons de reden om mee te varen. Je moet kunnen zijn wie je wil en kunnen zeggen wat je wil zeggen, dus geef je op: er zijn nog een paar plekken over."

Aanmelden kan tot en met 1 juni.