Auto's beschadigd door roestuitstoot Vattenfall Velsen-Noord: "Ik ben het nu zat"

Plekken op de straten en daken, beschadigde auto's en wat te denken van gezondheidsrisico's? Schoon genoeg hebben bewoners van het Guldenwagenplantsoen van de metalen die 'twee of drie keer per jaar' uit de pijpen van de Vattenfallcantrale in Velsen-Noord neerdalen in de omgeving. Zo ook gisteren rond zes uur, half zeven.

"Hete vloeibare stoffen en roest komen uit de pijpen op mijn auto, ramen en lak zijn ingebrand", laat Gilles Hendrikse weten. En de grens is wat hem betreft bereikt, want het is bepaald niet de eerste keer dat de vloeibare uitstoot de straten en bezittingen van de bewoners van het Guldewagenplantsoen beschadigt. Gilles: "Ik maak dit al jaren mee, ik ben het nu zat." Buurman Simon Blom deelt die mening. "De waarde van mijn spullen gaat alleen maar verder achteruit door dit soort narigheid. Nu ligt er wéér roest op. Ik krijg het met m'n nagels niet van de auto af." Hij somt op: "De lak van de vrij nieuwe auto van mijn vrouw is alweer beschadigd, de buren hebben een spiksplinternieuwe auto: hetzelfde verhaal. En we hebben bijvoorbeeld net een nieuw dak op een volière geplaatst: ook beschadigd. En hoe goed denk je dat het is voor onze gezondheid?", vraagt Simon retorisch. Zie hier voorbeelden van roestplekken op de auto van Gilles Hendrikse. Tekst loopt verder onder de video.

Tot nu is Simon ook niet erg tevreden over hoe de zaken opgelost worden. "Vattenfall heeft een verzekeringsexpert aangesteld, die moet onpartijdig zijn... tja. Als ik zeg dat de lak eigenlijk overgespoten moet worden, dan krijg je een bon van de wasstraat en dan zegt-ie: 'ga eerst maar eens een paar keer naar de poetser toe.' Maar daar wordt de lak niet beter van." "Maar nu begint het regenen, en dan wijden die plekken uit", zegt ervaringsdeskunige Simon rond drie uur vandaag tegen NH Nieuws. "Daar is het de vorige keer ook niet beter van geworden. Je ziet enorme roestplekken op de straten hier, ze krijgen het gewoon niet weg." Tekst loopt verder onder de lees ook.

En de straat is dan misschien nog niet zo erg, maar de eigen tuin wél. Blom: "Dat zeg ik, ik wil een nieuw terrasje aanleggen bij mijn huis... ik begin er niet aan, want ik ken het verhaal al langer." Volgens Vattenfall "gaat er vanavond een brief uit naar de bewoners, en is een schade-expert de wijk ingegaan om de schade op te nemen." Die wordt daarna in behandeling genomen, aldus een woordvoerder. Vaker gebeurd In een reactie stelt zij: "Er zijn inderdaad roestdelen uitgestoten uit onze centrale in Velsen. In het verleden is dit vaker gebeurd en er zijn verschillende maatregelen genomen om dit te voorkomen. Het is toen ook een tijd goed gegaan, maar helaas is het gisteren weer gebeurd. Dat vinden we natuurlijk heel vervelend voor de bewoners." En het bedrijf belooft beterschap: "We gaan nu weer alles op alles zetten om te kijken welke maatregelen we nog verder kunnen inzetten om te zorgen dat dit niet meer plaatsvindt." Het guldenwagenplantsoen en de Vattenfallcentrale.