De Dissel wordt opvangplek alleenstaande Oekraïense minderjarigen

De Dissel in Huizen wordt een nieuwe opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige Oekraïense vluchtelingen. Jongeren met de leeftijd tussen de 15 en 17 jaar zullen in augustus hun intrek nemen.

Het gebouw aan de Disselweg 9 wordt een tijdelijke doorstroomlocatie voor zestien zogenoemde amv's (alleenstaande minderjarige vluchtelingen). Per juli neemt Stichting Nidos de huur van het pand over voor in ieder geval een jaar, misschien langer. In augustus nemen de Oekraïners hun intrek.

Stichting Nidos zet zich in voor deze amv's en is tot ze 18 zijn wettelijk verantwoordelijk voor de kinderen die zonder ouders in Nederland een asielaanvraag doen. Zij zorgen dat deze kinderen bij pleeggezinnen en andere opvanglocaties terecht komen.

De jongeren in de Dissel zijn tussen de 15 en 17 jaar oud. Ook zorgt de stichting ervoor dat er aantal jongerencoaches 7 dagen per week en 24 uur per dag in het gebouw aanwezig zijn. Woensdag 18 mei zijn de omwonenden op de hoogte gesteld door de gemeente Huizen.