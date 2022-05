Ron in parkeernachtmerrie na fout gemeente Amsterdam: "Ik voel me bestolen"

Ron kreeg in januari een brief op de deurmat van de gemeente Amsterdam. Zijn auto, die keurig om de hoek geparkeerd stond, was verplaatst omdat er werkzaamheden waren. Toen Ron bij zijn wagen aankwam bleek die op een plek te staan waar zijn parkeervergunning niet geldt. Gevolg: een hele hoop gedoe.

"Ik gebruik mijn auto niet zo vaak, daarom had ik zelf nog niet door dat hij was weggesleept." Toen hij de brief kreeg schrok hij: "Ik mag mijn auto niet in die straat zetten, dus ik verplaatste hem direct naar een andere straat." Alles leek verder dus in orde. Maar toen Ron dagen daarna naar de dierenarts moest met zijn katten, zat er een klem om zijn wiel. Ron bleek op de plek waar zijn auto naartoe was gesleept door de gemeente maar liefst vijf boetes te hebben gekregen. Een dure grap. Bij vijf of meer openstaande parkeerboetes wordt er een wielklem om iemands auto bevestigd. "Ik kon het voor 600 euro laten verwijderen, anders zou mijn auto worden weggesleept en zou ik een boete van 1.200 euro krijgen", zegt Ron. "Naast die kosten en de boetes, heb ik ook taxi's moeten nemen naar de dierenarts, ook dat kost allemaal geld. Het lijkt wel of de gemeente van hun eigen burgers steelt."

Quote "De gemeente moet zich realiseren wat voor impact een boete, brief of dwangsom op mensen kan hebben" munish ramlal - ombudsman metropool amsterdam

Nadat de gemeente Ron niet tegemoet kwam, omdat zijn auto nou eenmaal verkeerd stond, besloot hij samen met zijn vrouw naar de ombudsman toe te gaan. "De gemeente parkeert zelf een auto verkeerd en anderen moeten dat betalen. Dat kan echt niet in een samenleving als deze", vindt Ron. Excuses en een bos bloemen Ombudsman Munish Ramlal ziet dit soort problemen helaas vaker. "Als er onterecht geld wordt gevraagd, moet je bezwaar indienen. Het duurt vaak heel lang voordat daar reactie op komt", bevestigt Ramlal. "De gemeente krijgt gewoon geen excuses over de lippen, dat vind ik heel erg".

Dit "bureaucratische gedoe", zoals Ron het noemt, is waarom hij bij zijn bezwaren blijft. "Ik zet door, maar er zijn zat mensen die dat niet doen of niet weten hoe ze dat moeten doen. Die mensen blijven dan met zo'n enorme som zitten, dat moet toch niet kunnen in een tijd waarin mensen al krap bij kas zitten?" Ook ombudsman Ramlal kijkt heel kritisch naar de gemeente: "De gemeente zou zich moeten realiseren wat de impact van een boete, brief of dwangsom is. Ze zien zulke dingen als een kleine kwestie, terwijl dat voor iemand anders heel veel kan betekenen." Hij hoopt dat de gemeente dat inziet en mensen individueel serieus behandelt. Nadat zowel de ombudsman als AT5/NH Nieuws zich over deze kwestie hebben moeten buigen, laat de gemeente weten dat de volledige betaling inmiddels voldaan is. "Wij hebben hier een fout gemaakt. Het is ontzettend vervelend dat het zo is gelopen." Als de ombudsman zich met een kwestie bemoeit, wordt het hele dossier opnieuw doorgelicht door de gemeente.

In de hele stad zijn er vorig jaar in totaal 58,4 miljoen parkeerscans uitgevoerd. Daarbij werden 489.200 parkeerboetes uitgedeeld. Bij ruim vijftien procent van die boetes is bezwaar bij de gemeente ingediend. Daarvan is 61 procent van de bezwaren erkend, laat de gemeente weten.