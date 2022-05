Laren wil meer openbare laadpalen, bestuurders kunnen locatie aandragen

Laren wil zo snel mogelijk meer openbare laadpalen plaatsen in de gemeente, voor bewoners met een elektrisch voertuig die ze niet op hun eigen terrein kunnen opladen.

Dit wil de gemeente realiseren in samenwerking met MRA-e. Dit bedrijf organiseert de gezamenlijke aanbesteding voor de plaatsing en het beheer. Denkend vanuit het klimaatakkoord wil de gemeente snelle stappen maken. Het streven is namelijk dat alle nieuw verkochten auto's in 2030 elektrisch zijn. Laren wil hier klaar voor zijn.

De plek waar de laadpalen komen kan op twee manieren worden bepaald. Een elektrisch rijder die niet op zijn eigen terrein kan laden kan een verzoek indienen, maar moet wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet de aanvrager bijvoorbeeld afhankelijk zijn van parkeren op straat, moet minimaal 18 per week in de gemeente wonen en/of werken en mag er geen laadpaal op 200 à 300 meter afstand zijn, mits ze vaak bezet zijn.

Een tweede manier waarop de locatie bepaald kan worden is door middel van data. Als daaruit blijkt dat op een bepaalde locatie bestaande laadpalen erg vaak gebruikt worden kunnen er extra laadpalen bijgezet worden.

