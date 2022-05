De Peiling: werkdruk heb je zelf in de hand

Nadat het aantal ziekmeldingen in ons land maandenlang opliep, lijkt het tij nu gekeerd. Goed nieuws natuurlijk, maar het verzuim is nog altijd hoger dan voorheen. Met name de oplopende werkdruk als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, speelt hierin een belangrijke rol. Wel zijn er steeds meer mogelijkheden om de werkdruk voor jezelf te verminderen, denk aan thuiswerken, je eigen werktijden indelen en zelf bepalen waar je werkt op kantoor. Wat vind jij, heb je de werkdruk zelf in de hand, of moeten werkgevers daarin meer verantwoordelijkheid nemen en hun personeel beschermen?

In maart zaten er per honderd werkenden gemiddeld elf mensen ziek thuis. Dat aantal is in april teruggelopen tot zes op de honderd. Dat is natuurlijk een stap in de goede richting, maar nog steeds waren er vorige maand meer mensen ziek dan voor de pandemie. Dat heeft voor een deel te maken met de griep die heerste en langdurige covid. Die groep vertegenwoordigt naar schatting 4 procent van het totale aantal verzuimdagen. Er zijn dan ook vooral zorgen over de krappe arbeidsmarkt en de daardoor oplopende werkdruk. Maar liefst 17 procent van de beroepsbevolking in Nederland ervaart burn-outklachten en symptomen.



Er wordt voor gepleit om onnodige psychische en fysieke overbelasting te voorkomen, maar bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Moeten werkgevers hun werknemers in bescherming nemen, of is het aan jou zelf om je grenzen aan te geven en zo je werkdruk te verminderen?