Kees en Jannie dolblij met Westerdijktafel: "Hij kijkt uit op zijn eigen groeiplek"

Trotse eigenaar van de nieuwe authentieke tafel is Horinees Kees Vlijm. Vlijm woont met zijn vrouw Jannie aan de Westerdijk en toen hij van het initiatief van de meubelmaker hoorde, wist hij het gelijk: 'Die moet ik hebben'. "De Canadese populieren zijn even oud als mijn vrouw", stelt de gelukkige eigenaar. "Beide komen ze uit 1950 en het is natuurlijk ook extra bijzonder dat we vanaf ons balkon nog altijd naar de groeiplek van de boom kunnen kijken."

Voorheen had het stel al 40 jaar een wit-marmere tafel in de woonkamer staan, maar ze zijn toch erg blij dat daar dan eindelijk verandering is in gekomen. "Er is een stukje natuur bij en de tafel kijkt zo uit op zijn eigen groeiplek aan de Westerdijk. Dat is toch bijzonder", stelt Vlijm.