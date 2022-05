Gemeenschapsveiling: wie gaat er met het portret van Irene Schouten naar huis?

590 kavels gaan er vanavond in café 't Fortuin in Wervershoof onder de hamer. Uiteenlopend van een rondleiding door een oud-agent in Amsterdam, via een fiets naar een appeltaart. Allemaal verkregen via inwoners of bedrijven. De hoogste bieder gaat er met de kavel vandoor. "Het zijn er zo'n 100 minder dan anders. Dat heeft mede met corona te maken. Sommige koopjes van 2020 moeten nog steeds verzilverd worden. Uitjes, bijvoorbeeld. Er moet nog een inhaalslag gemaakt worden."

Twee jaar geleden had de Gemeenschapsveiling nog geluk. Een week voordat Nederland door corona 'op slot' ging, vond de 65e editie plaats. "Toen hadden we een opbrengst van 93 duizend euro, dat was gigantisch", weet Mathot nog.

Digitale versie

Vorig jaar vond noodgedwongen een digitale versie plaats. "Toen hebben we zelf goederen en diensten bij lokale ondernemers gekocht en hadden we evengoed nog een opbrengst van 30 duizend euro. Zo konden we toch alle verenigingen en stichtingen blij maken met wat geld."

Nu dus weer een reguliere Gemeenschapsveiling. "Het is altijd een gezellige avond. Het mooiste is als mensen tegen elkaar op gaan bieden, zonder dat ze dat van elkaar weten. Dat gebeurt soms echt en dat is prachtig om te zien. Zeker als je - zoals ik - op het podium staat."

Topstukken zijn onder meer de Olympische rolkoffer van Irene Schouten, een nieuwe fiets, een zes gangen diner in het oude raadhuis of een escape room op de basisschool. En dus het portret van de Olympisch kampioen. Gemaakt door Ankie van Lier, uit Wervershoof. Mathot durft er een geen verwachting op los te laten. "Het is moeilijk inschatten, maar ik denk dat we met 75 duizend euro al heel tevreden zouden zijn. Eerlijk is eerlijk, iedere euro is meegenomen."

Van kerk tot dameskoor

Maar liefst 38 instanties profiteren mee van de opbrengst. Van de kerk tot het dameskoor en van De Zonnebloem tot de plaatselijke ijsclub. Daarnaast staat het bestuur open voor eenmalige initiatieven. "Je voelt je eigenlijk een soort Sinterklaas. En dan hoeven we niet eens cadeautjes te kopen, die komen nog naar ons toe ook."