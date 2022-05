'Gewildgroei' is het nieuwe woord in de Dikke van Dale, zo wordt Amsterdam steeds groener!

Vroeger noemden we het onkruid, maar tegenwoordig genieten steeds meer mensen van de wildgroei van wilde bloemen en planten en daarom noemt plantenkenner Ton Denters uit Amsterdam dat al jaren 'gewildgroei'. En Ton staat daarin niet alleen; steeds meer mensen hebben liever een stoep met wilde bloemen dan een kale straat. Daarom staat sinds dit jaar het woord gewildgroei in de Dikke van Dale!

"Het is een bewijs van erkenning", zegt Ton Denters als we rondlopen in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. De schrijver van de Stadsflora van de Lage Landen is al decennia specialist en liefhebber van stadsplanten. "Kijk deze gele muurbloem is de wilde variant van de paarse die je in het tuincentrum kan kopen. Die paarse is ontsnapt uit tuinen en zien we tegenwoordig ook steeds vaker op straat. Dat noem ik een tuinvlieder."

Even verderop hebben kleine paarse bloemetjes een veilige plek gevonden onder een struik die vanuit een geveltuintje is scheefgezakt en zo een stukje stoep beschermt tegen voetgangers. "Zie je dat de takken van die hibiscus zich beschermend uitstrekken over die kleine campanula's. Ook die zijn ooit via tuincentra tot ons gekomen. Maar de campanula heeft inmiddels geen tuin meer nodig. Hij doet het prima in de voegsels tussen de stenen." Een bewoner kijkt over zijn balkonrand met ons mee en laat weten dat hij het prachtig vindt zo, al dat bloeiende 'onkruid'. "Mijn vrouw houdt het schoon. We hebben er zo een stukkie plantsoen bij."

Voedselbloemen

Veel verwilderde stadsplanten komen oorspronkelijk uit zuidelijker streken. "Omdat ze daar goed zijn aangepast aan droge en warme plekken, kunnen ze in de stad prima overleven waar veel inheemse planten het loodje leggen."

Ze passen zich niet alleen goed aan aan de Hollandse omstandigheden. De Hollandse natuur doet dat omgekeerd ook! "Kijk eens hoeveel bijen er op die bloemetjes afkomen! Dat zijn wilde bijen die hier in de stad vaak veel meer verschillende voedselbloemen vinden dan op het platte land. Daarom is dat zogenaamde onkruid zo belangrijk, het draagt bij aan de biodiversiteit. Dat willen we er graag bij; vandaar het woord gewildgroei."