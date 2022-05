Steeds minder sportende mensen, maar boulderen blijkt mateloos populair

Door de coronacrisis is er in Nederland een beweegcrisis ontstaan. Volgens onderzoek van het NOC*NSF zijn vooral jongeren minder gaan sporten. In 2019 deed 78 procent van de 13 tot en met 18-jarigen dit nog dagelijks, vorig jaar was dat nog maar 65 procent. Ook veel sportverenigingen zien een afname in het aantal leden. Toch is het niet overal rustig. Zo kreeg de Koninklijke Wandel Bond Nederland er 70.000 leden bij en blijkt ook boulderen flink in trek.

Volgens Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF is Nederland 'letterlijk tot stilstand gebracht', maar daar merken ze bij Be Boulder in Amsterdam nog niks van. "We hebben meer afnames van abonnementen, maar ook qua losse bezoeken is het drukker", vertelt Jort Klein Twennaar.

Ook ziet hij veel aanvragen voor lessen, niet alleen van volwassenen. "Ook de kinderen stromen hiervoor binnen. We hebben zelfs een extra lesdag toegevoegd."

Denksport

Een verklaring voor de populariteit heeft hij wel. De sport is volgens hem een uitkomst voor mensen die het wel gezien hebben in de sportschool en voor mensen die zowel een lichamelijke als geestelijke uitdaging willen. "Boulderen is ook een denksport. Het is als het ware een puzzel die je op moet lossen. In elke boulder, in elke route, zit een kleine crux die je op moet lossen."

Inmiddels is boulderen een olympische sport. Nederland is er volgens Klein Twennaar nog niet heel goed in: "We komen er wel aan. We hebben een Nederlands team, en ook de jeugd begint zich te ontwikkelen. Bovendien schieten de boulderbanen als paddestoelen uit de grond, dus het niveau wordt steeds beter. Maar we moeten nog wel flink wat stappen maken."