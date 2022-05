Onderhoud Aalsmeerbaan drijft Amsterdam Buitenveldert en Zuidoost tot wanhoop

"Het regent klachten", zegt Maurice van Uden van Vliegherrie.nl,"maar dat is ook logisch want er komen gewoon 400 vliegtuigen per dag over onze wijken heen." "In Buitenveldert zitten we opgehokt en kunnen we intussen helemaal niets meer", leest Van Uden een van de vele klachten voor. Ook in Duivendrecht is het bal, Jopie Euwe-Beaufort kan met bezoek niet meer in de tuin zitten: "We kunnen elkaar niet verstaan, om de minuut komen ze voorbij. Ik zou het wel heel erg vinden als dit alle mooie dagen zo is." Want ja, het onderhoud is nog tot en met half juli. "Ik denk: doe het dan in de winter. Of doe het dan tijdens corona", verzucht Euwe-Beaufort. Volgens Van Uden zijn er ook best andere oplossingen te vinden, maar laat het eens te meer zien dat Schiphol volgens hem veel te groot is geworden: "Ze moeten krimpen of verhuizen. En het liefst allebei gezien onze klimaatdoelstellingen."

Reactie Schiphol:

"Om de start- en landingsbanen en de taxibanen op Schiphol veilig en in goede conditie te houden, voeren we onderhoud uit. Momenteel doen we dat op en rond Aalsmeerbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Dit heeft gevolgen voor de baaninzet en daarmee het vliegtuiggeluid in de omgeving. Omdat de Aalsmeerbaan ’s nachts sowieso gesloten is, heeft dit geen gevolgen voor nachtvluchten.

We vinden het vervelend dat onze buren hierdoor overlast ervaren. Baanonderhoud is noodzakelijk voor vliegveiligheid. Al de verschillende werkzaamheden zijn zo efficiënt mogelijk samengevoegd in de drie maanden groot onderhoud. Door het onderhoud op deze manier uit te voeren, hoeft de baan een keer per zeven jaar langdurig buiten gebruik genomen te worden."