Problemen bij Stadsloketten moeten vanaf begin juni zijn verholpen

VVD-raadslid Daan Wijnants, die vijf maanden moest wachten totdat hij zijn huwelijk kon aanmelden, vroeg Meliani in de Stopera om opheldering. "We moeten hier wel echt actie op ondernemen", vond de VVD'er. "Want het meest herkenbare punt waar mensen in aanraking komen met de gemeente zijn de stadsloketten. En dat het juist daar elke keer tot problemen leidt, tot uitstellen, tot mensen die in de knel komen met termijnen, dat moet toch onverteerbaar zijn."

Meliani erkende dat de wachttijden 'enorm oplopen'. "Daar werken we keihard aan. En dat heeft met meerdere dingen te maken. Te weinig personeel. Ik denk dat dat een landelijk gegeven is. Een feit is dat we op afspraak werken door corona. Vanaf 7 juni hebben we nu het plan om op inloop weer open te gaan. Er zijn 26 mensen aangenomen en opgeleid. Die beginnen deze week. Wij verwachten dat we het vanaf 7 juni hebben ingehaald.