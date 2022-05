Tijdsdruk en haast bij KLM vaker oorzaak voor gevaarlijke fouten bij het opstijgen

Het komt vaker voor dat piloten van KLM door tijdsdruk en haast fouten maken bij het opstijgen. Dat meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport over een KLM-vlucht in 2018, waarbij een Boeing 737 pas op het nippertje loskwam van de startbaan op Schiphol. Ook toen speelde tijdsdruk en haast een rol, hoewel de gezagvoerder van de vlucht die lezing lijkt te ontkennen.

Een Boeing 737-800 van KLM stijgt op vanaf de Polderbaan op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De OVV boog zich over een KLM-vlucht van Schiphol naar München, op 10 juni 2018. De piloten van een Boeing 737-800, met aan boord 189 inzittenden, stegen toen op vanaf de Buitenveldertbaan, maar deden dat met gedeeltelijk verkeerde berekeningen. Daardoor kwam het vliegtuig pas aan het einde van de startbaan los van de grond. Een dergelijke fout kan fatale gevolgen hebben. De piloten hadden van de luchtverkeersleiding toestemming gekregen om niet via de oorspronkelijke oprit aan het begin van de baan de Buitenveldertbaan op te taxiën, maar via een andere oprit. De bemanning had voor de gewijzigde situatie een nieuwe berekening moeten maken, met het daarbij behorende startvermogen. 10 meter hoogte Omdat de piloten ook hadden nagelaten om de - naar later bleek - verkeerde berekeningen te controleren, steeg het vliegtuig te laat op. Het hing op slechts 10 meter hoogte, toen de startbaandrempel werd gepasseerd. Als de Boeing voor het opstijgen een noodstop had moeten maken, zou hij pas 247 meter na de startbaan tot stilstand zijn gekomen, waarschijnlijk met alle rampzalige gevolgen van dien. Volgens de OVV komt het vaker voor dat er vergelijkbare fouten worden gemaakt bij KLM en noemt daarbij voorbeelden uit 2013, 2016, 2019 en 2021. In alle gevallen spelen tijdsdruk en haast een rol. Een van de aanbevelingen van de OVV is dat piloten het vliegtuig stil moeten zetten als de startprocedure wordt aangepast en zorgvuldig de aangepaste berekeningen moeten controleren.

Quote "Vliegtuigen die opstijgen terwijl foutieve startgegevens zijn ingevoerd, veroorzaken gevaarlijke situaties die kunnen leiden [...] tot verlies van mensenlevens" Onderzoeksraad voor Veiligheid

Gezagvoerder: tijdsdruk speelde geen belangrijke rol De gezagvoerder van de vlucht naar München ontkent dat tijdsdruk een belangrijke rol speelde bij het incident en wilde dat die suggestie geschrapt werd uit het eindrapport. De voorgestelde aanpassing is geweigerd door de OVV, die stelt dat tijdsdruk en haast wel degelijk tot het incident hebben geleid. Zwarte dozen De piloten hadden het incident aanvankelijk niet gemeld bij KLM. Bovendien hadden de opnames van de zwarte dozen, waarbij gesprekken en data uit de cockpit worden getapet, moeten worden veiliggesteld. Ook dat is niet gebeurd omdat de bemanning na de vlucht niet aan de bel heeft getrokken.