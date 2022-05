Gooise energiecorporaties zien kansen bij schrappen gascontracten Gazprom

Om dit in je eigen huishouden te voorkomen en om als 't Gooi onafhankelijk te worden, is het vooral van belang om zelf te isoleren. "Bij isoleren heb je minder energie nodig en in de regio valt heel veel te winnen. We hebben hier namelijk heel veel woningen met lage labels die veel gas verbruiken. Dat kan ook met gedrag en kleine maatregelen."

Janssen spreekt tijdens zijn vrijwillige werk veel Gooiers die willen besparen. "Klassiek waren er drie redenen voor mensen om te besparen. Dat was voor het klimaat, voor de portemonnee en meer comfort in huis", legt Janssen uit. "Daar komt nu nadrukkelijk een vierde reden bij en dat is Poetin. Mensen vinden het vreselijk dat hij geld aan ons kan verdienen."

Deze week maakten de Gooise gemeenten bekend dat ze eerder dan gedacht van het Russische gaf af kunnen komen. Ze werken op dit moment aan het ontbinden van de contracten met Gazprom en gaan in de tussentijd opzoek naar een nieuwe energieleverancier. "Het is een goed besluit", zegt Janssen, "veel bedrijven en inwoners willen af van gas van Gazprom."

Landelijk gezien komt volgens Janssen ongeveer 15 procent van ons gas uit Rusland. "Maar dat kunnen we prima besparen vanuit onze huishoudens." Maar ook op het gebied van elektriciteit zijn er stappen te maken. "Gas uit Rusland is namelijk een belangrijk element om elektriciteit op te wekken." Door een contract af te sluiten met een leverancier van groene energie kun je ook dit probleem tackelen.

Kansen

Volgens Janssen is de huidige situatie wel een gevalletje van het ijzer smeden wanneer het heet is. Zo komt namelijk 20 procent van de energie die de gemeenten afneemt, voor bijvoorbeeld gemeentegebouwen en straatlantaarns, van deze lokale energiecoöperaties. "Dit is sinds 1 januari van dit jaar het geval. Dat is een hartstikke goed voorbeeld, maar dit kunnen we zeker opschroeven als dat nodig is."

Daarnaast is dit volgens Janssen ook een mogelijkheid om stappen te maken in de energietransitie. "Het maakt ons niet uit of je bespaart vanuit je groene idealen of vanuit de overtuiging dat je Poetin niet wil steunen. Wat mij betreft is dit een positieve kant van de hoge prijzen, om snel aan de slag te gaan."

