Ondernemers kwaad na schrappen 10 cent-zones: "Not done, echt belachelijk"

Het schrappen van het 10 cent-tarief in winkelstraten zal grote gevolgen hebben. Dat verwachten ondernemers.

De gemeente stopt met het tarief vanwege een uitspraak van de Hoge Raad. "10 cent is goed voor de klanten zelf, kunnen ze parkeren en even eten halen", zegt een verkoper van Roiti. "Dus als dat verdwijnt hebben we straks helemaal geen klanten meer. Dus ik ben het ermee oneens als dat verdwijnt."

"Nou, meen je dit nou serieus? Dat vind ik echt belachelijk", zegt een andere ondernemer.Voor de ondernemers is dit een ongelooflijke bummer. Ze durven wel zeg. Ik vind het not done, echt belachelijk."