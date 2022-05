Onweer en seinstoring zorgen voor problemen op het spoor

Tussen Amsterdam en Utrecht rijden op het moment een stuk minder treinen door een seinstoring bij station Amsterdam Muiderpoort. Ook het onstuimige weer van vanmiddag zorgt voor de nodige problemen, zoals blikseminslag en bomen op het spoor. De NS verwacht dat dat de seinstoring morgenochtend verholpen is, en hoopt rond 20.00 uur weer een redelijke dienstregeling te hebben.

De seinstoring bij Amsterdam Muiderpoort kwam bovenop de weersomstandigheden. "We rijden nu met twee treinen per uur tussen Amsterdam en Utrecht in plaats van zes", laat een woordvoerder van de NS weten. "Dit gaat de hele avond duren, omdat de herstelwerkzaamheden pas vannacht kunnen worden uitgevoerd." De woordvoerder hoopt dat de dienstregeling tussen de steden morgenochtend weer helemaal op schema loopt.

Onweer

Rond Utrecht zijn er nog meer problemen op het spoor. Dit kan vervelend zijn voor reizigers richting Hilversum en andere plekken in 't Gooi. Dit heeft volgens de woordvoerder alles te maken met het stormachtige weer van vanmiddag. Op de website van de NS valt te lezen dat er onder andere blikseminslag en bomen op het spoor voor vertraging zorgen. "Vanaf 20.00 uur hopen we weer een beheersbare dienstregeling te hebben", vertelt de woordvoerder.

De website van de NS heeft ook last van een storing, waardoor het voor reizigers lastig kan zijn precies te zien waar de problemen precies zijn. "Op dit moment zijn we druk bezig met alle updates erin te zetten", laat de woordvoerder weten. "Dus die meldingen kunnen ieder moment zichtbaar zijn."

In Hilversum is ook nog sprake van een stoomstoring, laat de gemeente via Twitter weten.