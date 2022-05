Oekraïense vluchtelingen maken 'Radio Oranje' op Larense radio: "Informatie is ons wapen"

Ruim baan voor Oekraïense vluchtelingen bij Dorpsradio Laren. Olena Zashyvaiko en Irina Karachevtseva maken onder toeziend oog van een kleine redactie zes uur radio per week op de dorpszender, die blijkbaar veel verder dan alleen in 't Gooi kan worden ontvangen. "Mijn man en moeder luisteren vanuit Oekraïne naar elke uitzending", vertelt Irina trots.

En met succes: de cijfers van Hurink tonen aan dat het programma door heel Europa wordt beluisterd. "Elke uitzending wordt beluisterd door Oekraïense vrienden in andere landen, zoals Spanje, Italië en Duitsland", bevestigt Olena. "Ik geloof dat het mijn plicht is om hier te zijn, om Oekraïners te steunen en om de wereld te herinneren wat er nu in ons land gebeurt."

Het idee voor ' Radio Ukraine ', de titel die het programma heeft gekregen, ontstond bij zenderbaas Eric Hurink: "Wij zenden uit vanuit het oude Rabobankgebouw hier in Laren. Daar worden sinds kort vluchtelingen opgevangen, toen dacht ik: dan moeten we maar radio gaan maken door en voor de vluchtelingen."

De uitzending begint traditiegetrouw met het Oekraïens volkslied, waar Olena en Irina voorzichtig op meeneuriën, om de oorlogsslachtoffers in hun moederland te herinneren. "Ik heb veel vrienden verloren door de oorlog", vertelt Irina. "We zullen de uitzendingen altijd gebruiken om ons te herinneren aan hun dappere strijd."

Maar het uiteindelijke doel van de uren radio gaat volgens haar nog verder. "Informatie is nu het belangrijkste wapen dat we hebben. Ik ben blij dat wij op deze manier informatie kunnen verspreiden." Ze weet te vertellen dat haar man in Oekraïne meerdere streams voorbij ziet komen van hun uitzending.

Radio Oranje

Daarmee is de link met het voormalig 'Radio Oranje', het radioprogramma van de Nederlandse regering in ballingschap vanuit Londen, wel gelegd. "Het heeft wel zoiets natuurlijk, dat er contact is met het thuisfront via de radio", aldus zenderbaas Eric Hurink die zeker een verdere toekomst ziet voor het programma. "We willen eigenlijk naar zeven dagen per week twee uur of als het moet vier uur radio maken, dat kan."