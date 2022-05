Berichten Halsema en Rutte na demonstratie Dam vrijgegeven: "Je zet me wel erg in de kou"

Burgemeester Femke Halsema voelde zich na het Black Lives Matter-protest op de Dam, waar het zo druk was dat er ondanks de coronamaatregelen geen anderhalve meter afstand gehouden werd, in de kou gezet door premier Mark Rutte. Dat blijkt uit sms-contact dat vanmiddag openbaar geworden is.

De sms-berichten zijn op verzoek van PVV-leider Geert Wilders naar de Tweede Kamer gestuurd. Te lezen is dat Halsema op 1 juni om 20.12 uur naar Rutte stuurde: "Even contact over demo graag. Ik heb even steun nodig." De demonstratie was aan het begin van de avond al afgelopen, maar het grote aantal demonstranten zorgde de hele avond nog voor kritische reacties.

Quote "Ik vind de beelden uit Amsterdam wel extreem heftig. Dit is heel slecht voor het draagvlak" Mark rutte, premier

Halsema had ook contact met Ferd Grapperhaus, die toen minister van Justitie en Veiligheid was. Dat wist Rutte ook. "Femke, jij hebt daarover contact met Ferd. Ik zie nul toegevoegde waarde daar tussen te gaan zitten. Ik vind de beelden uit Amsterdam wel extreem heftig", schreef hij. "Dit is heel slecht voor het draagvlak onder de 1,5 meter maatregel." "Sorry, ik verwacht wel iets meer van je", reageerde Halsema. "Ik word vanmiddag overvallen door 10.000 mensen en er is geen politiemacht die dit vreedzaam uit elkaar krijgt." Nadat Rutte nogmaals erop wees dat Grapperhaus contact had, schreef Halsema: "Ha Mark, je zet me wel erg in de kou".

Quote "Ik word vanmiddag overvallen door 10.000 mensen en er is geen politiemacht die dit vreedzaam uit elkaar krijgt" Femke halsema, burgemeester

Dat er contact was geweest met Rutte stond eerder in De Telegraaf. Toen Halsema in 2020 door JA21-raadslid Kevin Kreuger naar het contact werd gevraagd, zei ze: "Ik heb met de heer Rutte besproken dat ik het verder afhandel met de heer Grapperhaus." De berichten kwamen ter sprake in het debat over het nieuws dat premier Rutte al jarenlang sms-berichten verwijdert, omdat hij maar twintig berichten op de simkaart van zijn oude Nokia-telefoon kan opslaan. Belangrijke berichten heeft hij naar eigen zeggen naar een ambtenaar gestuurd die het kon archiveren.

