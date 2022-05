Kapitein Jorne staat aan het roer van een verandering binnen onze zeevaart

Als het aan Jorne Langelaan (43) ligt, is het hoog tijd om een frisse wind te laten waaien door onze vrachtvloot. Miljoenen tonnen aan spullen worden door vrachtschepen de halve wereld overgevaren, om uiteindelijk vaak in de prullebak te belanden. Jorne heeft een beter plan: we gaan weer zeilen.

Jorne Langelaan - Melle Bos

"'Ga jij maar naar zee.' Dat zei m'n vader al toen ik veertien was. Als jonge jongen zat ik constant met mijn neus in zijn boeken over schepen en zeevaart. Twintig jaar laten is dat enthousiasme alleen maar toegenomen, maar ook het besef dat het echt anders moet in de wereld. Dan moet je kijken waar je het meeste impact kunt maken met de kennis die je hebt. En voor mij lag dat binnen de scheepvaart." Een logische stap "Op de weg hebben we natuurlijk de elektrische auto als alternatief, maar op zee hebben we nog geen andere optie dan fossiele brandstof. Je kan een containerschip niet vol leggen met accu’s, want dan kan je geen vracht meer meenemen. Dan blijft het zeilen over als meest logische stap."

Jorne Langelaan tijdens zijn - Melle Bos

"Het is natuurlijk maar een losse schakel in de wereldeconomie, de zeevaart. Maar het is wel een heel belangrijke schakel. Als je de logistiek kunt veranderen, dan kan dat een enorme gamechanger zijn." Duurzame vloot "Met Ecoclipper ontwikkelen we een vloot van zeilschepen die compleet emissievrij vracht de wereld over kan vervoeren en mensen mee kan nemen. Ons eerste zeilschip, De Tukker, zetten we nu bijvoorbeeld in op de Europese kustvaart. Hetzelfde gebied waar ik ooit begonnen ben met varen met mijn ooms." "In vergelijking met de wereldhandel is het natuurlijk nog een druppel op een gloeiende plaat. Maar als ik kijk hoeveel impact dit maakt op de mensen die meevaren, die nu zelf ook dit soort bedrijven beginnen of dingen starten die ook goed zijn voor de planeet. Daar zit ook echt de werkelijke impact, op alle mensen eromheen die een stukje van de zee hebben kunnen proeven en van de mogelijkheden om wel te verduurzamen. En om wel op een manier te ondernemen die in lijn met de natuurwetten."

Quote "Het zeilen vond ik echt fantastisch, maar ik miste het nut of de reden om te varen" Jorne Langelaan

"Ik doe maar gewoon wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Daarom hebben we nu ook een coöperatie, Ecoclipper, opgericht. Dat maakt het mogelijk dat iedereen hierin mee kan doen. Iedereen is welkom om te investeren en zo kunnen mensen meehelpen met deze verandering." Zeeziek "Op mijn twaalfde voer ik voor het eerst mee met een echt schip, dat van mijn oom. En op mijn veertiende begon ik zelf als kleine bootsjongen op een vrachtschip. Mijn ouders kwamen mij toen wel brengen. De kapitein van het schip keek toen naar me en hij zei: 'die is wel jong he. Het maakt mij niet uit, als ie zeeziek wordt moet ie wel doorwerken.' Toen stond ik er alleen voor."

Melle Bos

"Dus toen ging ik mee, we voeren het Engelse kanaal uit en werd ik al zeeziek. Het is verschrikkelijk, maar dat maakte geen indruk. Ik moest gewoon m'n uren maken, acht uur per dag. En ‘s avonds kon ik naar bed. Het was best wel afzien, maar je leert er ook weer van. En ik ben nu nooit meer zeeziek." De reden om te varen Later ben ik naar de zeilschool gegaan en op mijn achttiende, toen ik niet meer leerplichtig was, ben ik meteen naar Harlingen gegaan om een zeilschip te vinden om op te werken. Toen kwam ik daar op het zeilschip de Koh-i-Noor terecht. Die voer vooral op het IJsselmeer, De Waddenzee en soms op de Noordzee. Dat waren vooral dagtochtjes voor bedrijven of huwelijksreizen. Het zeilen vond ik echt fantastisch, maar ik had wel het gevoel van ‘waarom?’ Je gaat een stukkie varen en je komt op dezelfde plek weer terug. Ik miste het nut of de reden om te varen. "In die tijd was ik ook al wel bezig met het milieu, toen het nog echt geen mainstream ding was. Dat was ook wat het zeilen zo speciaal voor mij maakte. Je gebruikt de natuur zonder dat de natuur daar schade van oploopt. Er zitten zoveel elementen in die ik mooi vond. Het avontuur, de wind en de vrijheid. Het raakte echt een snaar bij mij. En dan kan het ook niet anders dat je er twintig jaar later nog steeds door bevangen bent."