De Belgische zoektocht naar het verhaal van Uitgeestse verzetsman Cor Heijne

Wie weet er meer over Cor Heijne? Of over de Britse piloten met wie hij samen met de Belgische Jules Genie tijdens de oorlog contact had? Die vraag heeft Pieter Bleeken uit België, kleinzoon van laatstgenoemde. Als de tot nu toe gelegde puzzelstukjes kloppen, woonde verzetsman Cor tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Langebuurt in Uitgeest, maar veel is nog 'giswerk'.

"Mijn tante Carry zou vernoemd geweest zijn naar de vrouw van Cor of naar (die van) een Britse soldaat, maar we weten niet zeker naar welke van de drie. Wat we wel weten is dat Cor en Jules elkaar na de oorlog hebben ontmoet, want daar hebben we een foto van."

En die vult Pieter nu graag op. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk: aan zijn grootvader zelf kan hij het helaas niet meer vragen. Die is ruim dertig jaar geleden al overleden. De informatie komt uit tweede hand: "Wat we weten, weten we van mijn grootmoeder", zegt de Belg.

En dat is niet zomaar, legt Pieter uit. Het zou wel eens heel spannende verhalen kunnen opleveren. "Volgens de verhalen die in onze familie circuleren zou Cor een verzetsstrijder zijn geweest in Nederland en hadden hij en mijn grootvader, die in het Belgische Tienen woonde, contacten met Britse soldaten en/of piloten."

"Het is misschien een vreemd verzoek", richt Pieter zich vanuit België tot Uitgeesters via Facebook, "maar ik ben op zoek naar (familie van) Cor Heijne, een oude pennenvriend van mijn grootvader Jules Genie."

Naar wie zijn tante vernoemd is, en meer over de band tussen zijn grootvader Jules en Cor, zou Pieter graag te weten komen via nabestaanden of vrienden van de Uitgeester. En dus deed hij woensdag een oproep in de Facebookgroep 'Wat Uitgeest moet weten...'.

Pieter: "Ik hoop dat nabestaanden van Cor me misschien iets meer zouden kunnen vertellen over de relatie tussen Cor en mijn grootvader."

Over een aantal dingen is de Belg wél al zeker: de naam van de Nederlander klopt in ieder geval. "En via de auteur Erik Schaap ben ik te weten gekomen dat er destijds in Uitgeest op Langebuurt 4 een zekere Cor Heijne woonde, die tijdens de oorlog betrokken was bij de weerstand (het verzet, red.). Dat zou volgens de verhalen die wij kennen kunnen kloppen."

Vermoord door collaborateurs

En ook zijn eigen opa had banden met het verzet, weet Pieter door een aangrijpend verhaal.

"Mijn grootvader zelf was geen actief lid van de weerstand, maar had wel connecties. In augustus 1944 werden er in zijn thuisstad, Tienen, drie mensen vermoord door collaborateurs. Eén van de doelwitten was huisarts. Mijn grootvader is hem die avond nog op de hoogte gaan brengen van wat er ging gebeuren. De dokter is dan ook gevlucht, maar zijn vrouw (die achterbleef) werd neergeschoten."

Toch denkt Pieter niet dat zijn grootvader en Cor via verzetsconnecties in contact zijn gekomen, hoewel hij nergens zeker van is.

"Het moet vlak voor of in het begin van de oorlog geweest zijn. Mijn grootvader was Franstalig en zocht allerhande manieren om Nederlands te leren. Misschien daarom dat hij een Nederlandstalige pennenvriend zocht, maar dat is puur giswerk."