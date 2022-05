VOC-trainster De Haze: "Er moet zaterdag een ander team staan met beleving"

Voor de handbalsters van VOC is het zaterdag nu of nooit. In de best-of-three serie om het landskampioenschap staat de ploeg met 1-0 achter tegen Venlo. "De beleving moet beter", aldus trainster Rachel de Haze.

VOC-trainer Rachel de Haze in actie - Henk Seppen / Orange Pictures

"In finale-wedstrijden heb je de tijd niet om even in te komen en te relaxen. Niet dat het bewust is, maar zo oogde het zaterdag wel. Er moet zaterdag een ander team staan met beleving", vertelt De Haze. Slappe eerste helft De inwoonster van Landsmeer baalde zaterdag van de slechte eerste helft. "Ik ben nooit teleurgesteld in de meiden, want ik weet dat ze er vol voor gaan. Ik ben meer teleurgesteld in het resultaat. Voor zaterdag moet de beleving beter", vertelt De Haze.

Return in Venlo Zaterdag staat de return in Venlo op het programma. VOC kan beschikken over een fitte selectie. De Amsterdamse ploeg domineerde de afgelopen jaren het vrouwenhandbal. Toch is het seizoen niet mislukt als VOC zaterdag verliest. "Je wil natuurlijk altijd winnen, maar het is te kort door de bocht om te zeggen dat dan je seizoen mislukt is. Wij zijn als team gegroeid en daarom staan wij in de finale. Speelsters zijn beter geworden en dat is het belangrijkste."