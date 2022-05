Beverwijk kijkt uit naar kortebaandraverij: "Heerlijk, het kan weer"

De kortebaandraverijen gaan dit jaar weer los. De eerste, die van Assendelft , is al achter de rug. Wognum en Venhuizen volgen snel en op 23 juni is het na twee draverijloze jaren de beurt aan Beverwijk.

De kortebaandraverij van Beverwijk werd altijd in augustus gehouden. Het organiseren ging echter steeds moeizamer. Veel vrijwilligers zijn in die periode met vakantie. "We denken de draverij in juni gemakkelijker voor elkaar te krijgen", zegt Henk Voormeer, bestuurslid van de kortebaandraverij. Hij kijkt met plezier vooruit. "Ik heb het gemist en velen met mij. Heerlijk dat dat volksfeest weer mag."

Opmerkelijke afwezige

Opmerkelijke afwezige op de Breestraat in het centrum van de stad op 23 juni is de winnaar van de laatste editie, Jaap van Rijn met Archange de Jiel. Van Rijn is in dienst van stal Engwerda in Biddinghuizen. Engwerda legt zich toe op langebaanwedstrijden, ook in het buitenland. "Daardoor ben ik niet in de gelegenheid te starten", zegt de pikeur.

"Jammer, maar ik kan niet overal tegelijk zijn. De prioriteit van het bedrijf waar ik in dienst ben ligt nu eenmaal op de lange baan." Hij moet het doen met de herinneringen. "Het was erg mooi te winnen in Beverwijk. Sowieso is het leuk om de kortebaankoersen te rijden. Het enthousiasme van de mensen, de gezelligheid. Echte volksfeesten. Ik zal er best nog wel een terugkeren."