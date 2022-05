Amsterdamse Boutasaa (22) gaat vechten voor grootste kickboksorganisatie van de wereld

De in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost geboren en getogen Mohammed Boutasaa (22) vecht vrijdag voor het eerst voor One Championship, de grootste kickboks-organisatie ter wereld. Zijn eerste tegenstander is de Georgiër Davit Kiria (34).

Boutassa, die op zijn tiende met kickboksen begon, heeft op jonge tijd een carrière met veel prijzen en titels opgebouwd. Zo werd hij drie keer Nederlands kampioen en was hij twee keer de beste van Europa. In 2017 tekende hij zijn eerste professionele contract bij vechtsport organisatie Enfusion. Sinds twee jaar is hij wereldkampioen in de lichtgewicht divisie (67 kg).

Trainer en begeleider

Hij werd in al die jaren bijgestaan door Mohamed Ben Nasser, die niet alleen hielp met trainen, maar ook met schooltaken. Toen Ben Nasser zelf nog actief was als kickbokser, nam hij iedere keer een groepje jongens mee van het gymzaaltje naar de kickboks-evenementen over het hele land.

"Jaren geleden ging hij al met mij naar wedstrijden in Groningen en in andere steden, terwijl hij zelf ook nog best wel jong was", vertelde Boutasaa eerder aan AT5/NH Amsterdam. "Ik was tien of elf, hij was twintig. Moet je je voorstellen, hij nam de jongens mee, verzorgde ons, en dat nu voor mij al tien jaar. Dat respecteer ik heel erg"