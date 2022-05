Persoon zwaargewond bij aanrijding met vrachtwagen in Slootdorp

Ongeveer een uur geleden zijn een personenauto en een vrachtwagen tegen elkaar op gebotst op de Molenweg in Slootdorp. Hierbij is één persoon zwaargewond geraakt.

De brandweer, politieagenten en een traumahelikopter kwamen naar de plek toe. De bestuurder van de auto is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met deze persoon gaat.

Stromende regen

De auto kwam vanaf de Molenweg en stak, in de stromende regen, de Nieuwesluizerweg over. Mogelijk heeft de bestuurder van de auto door het slechte zicht de vrachtwagen over het hoofd gezien. De verkeersongevallenanalyse (VOA) is ter plekke geweest, maar gaat geen verder onderzoek doen.