'Team Bikkel' klaar voor loodzware klim Alpe d'HuZes: "Naar boven gedragen"

'Dit doen we volgend jaar weer'. Het was het eerste dat Theo (70) en Margreet (53) Bootsma tegen elkaar zeiden toen ze in 2019 na een klim van ruim 6 uur over de finish kwamen in Alpe d'Huez. Door corona moesten ze er twee jaar langer op wachten, maar nu mogen ze eindelijk weer de berg op voor de Alpe d'HuZes. Het Alkmaarse stel staat te popelen: "Wij zijn tot op het bot gemotiveerd."

Team Bikkel staat er op hun lila shirt. Het was de lievelingskleur van hun overleden schoonzus Ellen. "Zij is in 1997 aan kanker overleden en ze was een bikkel", vertelt Theo. "Het staat zelfs op haar grafsteen." Zijn vrouw Margreet: "Ellen had zo'n groot hart. Ze werkte in een verzorgingshuis in Alkmaar en stond altijd voor iedereen klaar. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor haar collega's en haar familie. Daarom wisten we in 2019 toen we uit naam van een overleden vriendin voor het eerst meededen aan Alpe d'HuZes, meteen dat we het nog een keer zouden doen en dan in naam van Ellen."

In het recreatiegebied Geestmerambacht stapt het stel stevig door. Ze hebben genoeg kilometers in de benen en er vooral heel wat trainingsuurtjes in de sportschool opzitten. "In 2019 hebben we de finish gehaald, ondanks dat ik onderweg een astma-aanval kreeg", zegt Margreet. Maar door een speciaal dieet is de astma onder controle en hebben ze er alle vertrouwen in.



"Als het goed gaat, willen we nu twee keer omhoog", zegt Theo lachend. "Dit is natuurlijk een lachertje", zegt Margreet terwijl ze een heuveltje in het recreatiegebied neemt. "Het belangrijkste is toch je mentale kracht. Dat hebben we de vorige keer ervaren. Al die mensen bij elkaar met hun emoties. Het leek wel alsof we naar boven werden gedragen. We gaan ervoor."

Eva Veerman

Met acties en benefietavonden zamelden ze ruim 5.000 euro in voor Alpe d'HuZes. Tijdens een van de acties ontmoetten ze de ouders van de vermoordde Volendamse Eva Veerman. Daarom draagt Margreet nu ook een foto van Eva bij zich. "Zij was zeer fanatiek bezig met bodybuilding als sport en wilde hierin de top bereiken. Via ons bereikt ze de top van Alp d'HuZes."