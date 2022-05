Meterslange puzzel van op strand van Texel aangespoelde vinvis is compleet, nu te zien

Er is bijna een jaar aan gewerkt om de puzzel compleet te krijgen, maar hij is nu af. In het Zeeaquarium is het 24 meter lange skelet te zien van de vinvis die in 2017 aanspoelde op het strand van Texel. Morgen wordt de tentoonstelling in Ecomare officieel geopend.

"Dinsdag is de preparateur vertrokken", vertelt Daphna Levy van Ecomare. "Voor de leek was het skelet al compleet, maar er moesten nog wel wat dingen aan worden gedaan." Nu is ook dat klaar. Wie wilde, kon een bot 'adopteren', zodat daarmee geld worden opgehaald voor het in elkaar zetten van het gigantische skelet. Deze donateurs zijn morgen bij de opening.

Aanvankelijk werd gedacht dat de gewone vinvis kleiner was, maar bij het in elkaar zetten van het skelet ontdekte preparateur Chris Walen dat er acht wervels ontbraken. Daardoor klopte de oorspronkelijke meting niet meer en moest er vijf meter aan de lengte worden opgeteld.

Aangevaren

Het dier is vermoedelijk twee keer aangevaren door een schip. De eerste keer was dodelijk, bij de tweede keer zijn de wervels uit het lijf geduwd. Walen heeft de ontbrekende wervels nagemaakt, deze hebben een andere kleur van de rest van het skelet gekregen.

Er is hard aan gewerkt - de voortgang ervan was online te volgen, maar nu is voor iedereen het skelet van het grootste dier dat ooit in Nederland aanspoelde te zien.

Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws eerder deze maand maakte over het skelet: