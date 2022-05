Zeer zwak naar voldoende: schooldirecteur Hans van Beekum lukte het zelfs twee keer

In 2018 kreeg Beroepsonderwijs aan Zee van de onderwijsinspectie de beoordeling 'zeer zwak', een jaar later werd het niveau van Lyceum aan Zee als net zo slecht bevonden. Beide keren werd schooldirecteur Hans van Beekum erbij betrokken en in beide gevallen kon slechts één jaar na het slechte nieuws de vlag uit bij de vestigingen van Scholen aan Zee in Den Helder. "We gingen terug naar de essentie: het kind moest centraal staan."

In juli 2018 kwam de mededeling dat Beroepsonderwijs aan Zee het predicaat 'zeer zwak' had gekregen , en hoewel Lyceum aan Zee iets verbeterd leek bleef ook die school 'zwak'. Het bleef zorgelijk op de school waar in 2017 slechts 56 procent van de havisten direct slaagde .

Hans van Beekum was schooldirecteur van de vestiging Mavo aan Zee toen het de verkeerde kant op leek te gaan met Beroepsonderwijs aan Zee en Lyceum aan Zee, alle aangesloten bij Scholen aan Zee, de enige scholengemeenschap in Den Helder. 'Zijn' school Mavo aan Zee deed het op dat moment als enige van de Helderse vestigingen goed, waarna Van Beekum in de lente van 2018 was gevraagd de directeur van Beroepsonderwijs aan Zee te vervangen.

"Op de werkvloer stuurden we aan op gesprekken, je kunt zo ook van elkaar leren. Je moet de docent in zijn kracht zetten. Onze doelstelling was 'les(s) is more' en afspraak is afspraak."

Toch wil Van Beekum zichzelf niet een te grote rol toeschrijven. "Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen. En ik mocht ook de managementteams samenstellen. Zij waren complementair." Ze probeerden terug te gaan naar de basis: de leerling. "Wij wilden datgene doen wat het beste was voor de leerling. We wilden uitzoeken wat een les een goede les maakt. Aan welke eisen moeten die voldoen? Maar we waren ook bezig met hoe we met elkaar omgaan, communiceren, dat we de ouders en de omgeving betrokken hielden."

Positiviteit was een belangrijk punt hierbij. Van Beekum: "We wilden leerlingen positief benaderen. Bij Beroepsonderwijs aan Zee gingen we daarom de leerlingen 's ochtends welkom heten bij de deur. En in augustus organiseerden we een 'nieuwjaarsreceptie' voor de ouders, compleet met oliebollen, om ze een gelukkig nieuw schooljaar te wensen."

Wat meespeelde was dat elke school van Scholen aan Zee een ander bestuur had. "Het ene beleid was goed, het ander minder en dat leidde tot grote verschillen en verzwakking." Dat is nu anders: "Nu zijn we een brede scholengemeenschap met één team en één gedachte."

Dekkingsgraad

Er is goed contact met de onderwijsinspectie, waar de school regelmatig mee om de tafel gaat. "Toen we een slechte naam hadden, wilden leraren niet bij ons werken. Maar − even afkloppen − we hebben geen moeite (meer) om leraren te vinden. Ze melden zich spontaan aan. En ook de leerlingen gaan niet meer naar scholen in de omgeving. We hebben nu een gezonde situatie met een dekkingsgraad van 90 procent. Als kinderen voor een andere school kiezen, dan is dat een bewuste keuze omdat ze ander onderwijs willen als groen onderwijs."

De ambities zijn Van Beekum onverminderd hoog: "Corona gooide eigenlijk roet in het eten, want we waren in zo'n goede flow. We hadden 'goed' kunnen worden, of zelfs 'excellent'. Maar er kwam afstandsonderwijs en de school moest dicht. En we hebben het momentum gemist om met collega's in gesprek te kunnen gaan van andere scholen. Maar de basis is ons streven om 'goed' te worden, dan willen we op z'n minst als monopolist in Den Helder. We zijn ermee bezig en gaan er met z'n allen tegenaan. Voldoende is niet goed genoeg."