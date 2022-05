Enorm tekort aan politieagenten in 't Gooi leidt tot politieke vragen

Steeds vaker moeten Gooise politieagenten kiezen naar welke noodoproep zij wel en niet gaan. Dat komt doordat het korps Midden-Nederland, waar de Gooi en Vechtstreek onder valt, kampt met een steeds groter wordend capaciteitsprobleem. Op dit moment gaat het zeker om een tekort van 300 agenten. Dat meldde NH Nieuws dinsdag.

Onder druk

Over deze ontwikkeling maken de Gooise burgemeesters zich zorgen. Dat geldt ook voor de Hilversumse SP-fractie. "Welke gevolgen heeft het tekort aan politieagenten voor uitvoering van vastgesteld beleid waar politie voor nodig is in Hilversum en welke uitvoeringstaken zijn onder druk komen te staan?", luiden twee algemene vragen van de socialisten.

Als de vragenstellers inzoomen op de omvang van het probleem in Hilversum willen zij onder andere weten hoe groot het tekort aan agenten in de mediastad is. Een andere prangende vraag is wat er gebeurt met 112-oproepen waaraan in eerste instantie geen gehoor wordt gegeven. Tevens wil de SP cijfers zien van alle meldingen die voldoen aan de norm.

Niet geïnformeerd

Dat de SP het grote capaciteitsprobleem bij het politiekorps uit de media heeft moeten vernemen, is een punt van kritiek. De Hilversumse raad is hierover niet geïnformeerd door de burgemeester, terwijl de politieke collega's in Huizen afgelopen week wel netjes zijn ingelicht door hun burgervader Niek Meijer. Aan Van den Top het dringende verzoek alsnog snel met alle informatie over de brug te komen.

De SP verwacht een proactieve houding van Van den Top. Dat houdt in dit geval ook in een snelle, actieve lobby beginnen in Den Haag. Dat moet de Hilversummer samen doen met zijn Gooise collega's, zodat het nijpende probleem onder de aandacht komt. Zeker ook omdat zij in gezamenlijkheid hun zorgen hebben uitgesproken.